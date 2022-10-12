На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Галущенко заявил о поражении 30% энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Герман Галущенко высказался поражении энергетической инфраструктуры страны. Его слова приводит телеканал CNN.

Галущенко оценил масштабы поражения энергетической инфраструктуры и заявил, что оно достигает порядка трети. «Мы считаем, что что-то около 30% энергетической инфраструктуры было поражено», — отметил он.

Ранее на Украине сообщили о существенных проблемах в энергосистеме страны. С таким заявлением выступил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Украинские СМИ сообщили, что утром 11 октября шесть областей Украины подверглись ракетным обстрелам. Среди них — Киевская, Винницкая, Ровенская, Днепропетровская, Одесская и Николаевская. Удары также нанесли по объектам в трех городах — Кривом Роге, Ивано-Франковске и Запорожье.