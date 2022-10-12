Ценам на нефть спрогнозировали падение на треть

RBC Capital Markets: цены на нефть к середине 2023 года могут опуститься ниже 65 долларов

При существенном экономическом кризисе цены на нефть к середине 2023 года могут опуститься ниже 65 долларов за баррель. Такой прогноз представили эксперты инвестиционного банка RBC Capital Markets, передает Reuters.

Они подготовили три возможных сценария дальнейшего развития событий. Оптимистичный для поставщиков нефти предусматривает, что инвесторы будут склонны к риску, а проблемы мировой экономики окажутся преувеличены. В этом случае стоимость за баррель может вырасти до 115-120 долларов.

Если же макроэкономические показатели будут слабыми, но фундаментальные для рынка факторы будут позитивными, то нефть сохранит уровень 90-95 долларов за баррель. Однако при негативном сценарии, когда замедление роста будет наблюдаться на фоне негативных ожиданий, стоимость сырья упадет на треть и даже более.

В RBC указали, что в текущих условиях невозможно понять, какой из прогнозов реализуется. В третьем квартале определяющими стали безумные макроэкономические факторы, беспомощность денежно-кредитной политики, низкая ликвидность и отсутствие явного тренда. Ситуация далеко до стабилизации, при этом возможность новых шоков высока.

По состоянию на 12 октября эталонный сорт нефти Brent торгуется по цене ниже 92 долларов за баррель. Решение комитета ОПЕК+ о новом сокращении добычи нефти поддержало нефтяные котировки, из-за чего они приблизились к 100 долларам за баррель. Однако спустя неделю рост был почти полностью отыгран, хотя до минимумов конца сентября сырью еще далеко.

Для России серьезный мировой кризис и, соответственно, падение цен на нефть, означает существенное снижение нефтегазовых доходов. В настоящее время основной экспортный сорт нефти Urals торгуется с существенным дисконтом по отношению к Brent, при снижении спроса дисконт может дополнительно увеличиться.

