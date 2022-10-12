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16:49, 12 октября 2022Мир

Украина получит новые западные комплексы ПВО

Глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен заявила, что страна поставит Украине комплексы ПВО
СюжетМинобороны:

Фото: Lisa Ferdinando / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат новые западные комплексы ПВО, а также ракеты для них, которые будут поставлены Нидерландами. Об этом заявила глава Минобороны страны Кайса Оллонгрен перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, сообщают РИА Новости.

«Мы считаем очень важным помочь Украине в области противовоздушной обороны. После этих ужасных ударов по нескольким украинским городам, в результате которых пострадали и погибли невинные люди, мы считаем крайне важным обеспечить помощь Украине в области ПВО. Мы направим ей больше ракет, больше боеприпасов», — заявила она.

Ранее глава минобороны Канады Анита Ананд пообещала, что страна выделит Украине военную помощь в размере 50 миллионов долларов. Финансирование пойдет на закупку зимнего обмундирования, камер для беспилотников, а также боеприпасов.

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Виктория Кондратьева
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