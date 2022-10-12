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16:21, 12 октября 2022Мир

Канада пообещала предоставить Украине 50 миллионов долларов военной помощи

Глава минобороны Канады пообещала выделить Украине 50 миллионов долларов военной помощи

Фото: Alex Lupul / Globallookpress.com

Глава минобороны Канады Анита Ананд пообещала, что страна выделит Украине военную помощь в размере 50 миллионов долларов. Цитату приводит РИА Новости.

Финансирование пойдет на закупку зимнего обмундирования, камер для беспилотников, а также боеприпасов. Кроме того, Канада намерена предоставить Украине спутниковые коммуникационные услуги для связи со странами в Северной Америке и Европе.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что общий объем военной помощи США Киеву с начала боев на Украине составил более 16 миллиардов долларов. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон рассчитывает выделить Киеву бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби при этом говорил, что США не хотят вмешиваться в решения Украины по мирному урегулированию.

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Виктория Кондратьева
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