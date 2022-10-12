Канада пообещала предоставить Украине 50 миллионов долларов военной помощи

Глава минобороны Канады пообещала выделить Украине 50 миллионов долларов военной помощи

Глава минобороны Канады Анита Ананд пообещала, что страна выделит Украине военную помощь в размере 50 миллионов долларов. Цитату приводит РИА Новости.

Финансирование пойдет на закупку зимнего обмундирования, камер для беспилотников, а также боеприпасов. Кроме того, Канада намерена предоставить Украине спутниковые коммуникационные услуги для связи со странами в Северной Америке и Европе.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что общий объем военной помощи США Киеву с начала боев на Украине составил более 16 миллиардов долларов. Глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон рассчитывает выделить Киеву бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби при этом говорил, что США не хотят вмешиваться в решения Украины по мирному урегулированию.