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В США анонсировали начало выделения нового пакета помощи Украине

Минфин США: Вашингтон скоро начнет выделять Киеву помощь в размере 4,5 миллиарда долларов

Фото: Hedil Hernandez / Globallookpress.com

Вашингтон в ближайшие недели рассчитывает начать выделять Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, пишет РИА Новости.

Конгресс одобрил выделение прямой бюджетной поддержки, нового пакета помощи Украине. Средства в размере 4,5 миллиарда долларов начнут отправлять украинскому правительству в ближайшие недели, анонсировала она. «Мы стараемся предоставить это финансирование как можно скорее, поскольку знаем, насколько это важно для поддержки вашего мужественного сопротивления», — обратилась Йеллен к Киеву.

Она призвала союзников США выполнять «взятые на себя обязательства» по помощи Украине. По ее словам, нужно сделать дополнительные шаги, которые позволят Украине поддерживать работу жизненно важных федеральных служб, а также будут содействовать Киеву в строительстве и восстановлении страны.

Ранее власти Украины попросили у США поставить ракеты, которые будут применяться, в том числе, для ударов по территории Крыма.

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Марина Совина
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