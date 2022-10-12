США ввели визовые ограничения против части афганцев

Госдеп заявил, что США ввели визовые ограничения против ущемляющих права женщин афганцев

Американские власти ввели визовые ограничения в отношении лиц, ущемляющих права женщин в Афганистане и пытающихся помешать им получать образование, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет ТАСС.

По словам главы Госдепа, Вашингтон решил ограничить выдачу виз против части афганцев, которые, по мнению американской стороны, «несут ответственность за притеснения женщин и девочек в Афганистане посредством проведения ограничительной политики и применения насилия или являются соучастниками этого».

Блинкен подчеркнул, что речь идет в том числе о бывших и действующих участниках запрещенного в России радикального движения «Талибан». Визовые ограничения коснуться тех, кто в Афганистане пытается помешать женщинам получать образование, работать, выступает за ограничение передвижения.

В феврале талибы впервые с момента захвата власти в Афганистане в августе 2021-го объявили о назначении женщин на руководящие должности.