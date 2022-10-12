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Валютам мира предрекли девальвацию

Доцент РУДН Григорьев заявил, что бедные страны пострадают из-за девальвации валют мира
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Доцент Института мировой экономики и науки РУДН Владимир Григорьев заявил, что все валюты мира столкнутся с девальвацией. Об этом он сообщил в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт предрек всем валютам мира девальвацию и заявил, что от нее больше всего пострадают бедные страны. Он объяснил, что на данный момент мировая валютная система является нестабильной из-за ряда событий, которые начали происходить в 1991 году.

Курс доллара от TradingView

В результате кризисов последних 30 лет бюджеты многих стран столкнулись с разбалансировкой, которая влечет за собой
девальвацию валют. После стран со слабой экономикой от нее пострадают Западная Европа и Япония, а затем — США. Однако Вашингтон имеет возможность получить «передышку» благодаря укреплению доллара, а валюты государств Азии, Африки и Латинской Америки оказываются в зоне риска.

11 октября курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля. Это произошло впервые с 7 июля. При этом евро в верхней точке достигал 63 рублей впервые с 11 августа.

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Марина Совина
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