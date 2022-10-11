Курс доллара на Мосбирже превысил 64 рубля впервые с 7 июля

В ходе торгов на Московской бирже 11 октября курс доллара превысил 64 рубля впервые с 7 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

В то же время евро в верхней точке поднимался до 63 рублей впервые с 11 августа. На момент написания новости курс доллара снизился до 63,97 рубля, а курс евро — до 62,9 рубля.

Российская валюта резко ослабла 30 сентября. Рубль дешевеет на фоне снижения интереса инвесторов к риску из-за обострившегося геополитического кризиса. Давление на валюту также оказывают цены на нефть, которые усилили падение, в том числе, из-за укрепления доллара. Кроме того, ослабление рубля свидетельствует об ослаблении экспортной выручки российских компаний.