Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден допустил Армагеддон из-за конфликта на Украине

Президент США Байден допустил Армагеддон из-за ошибок в конфликте на Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что ошибки и просчеты в конфликте на Украине грозят Армагеддоном. Об этом он рассказал в интервью CNN.

«Он [президент России Владимир Путин] не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия. Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном», — допустил американский лидер.

В том же интервью Байден оценил вероятность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что не видит смысла в этих переговорах. При этом глава США выразил желание обсудить с коллегой судьбу американской баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала в Подмосковье агента СБУ за подготовку теракта с ПЗРК «Игла»
Marvel приостановила съемки фильма «Блэйд» после ухода режиссера
Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян
В России удвоилось число вакансий на удаленке
В Госдуме рассказали о случаях дезертирства мобилизованных
Собянин рассказал о дополнительной финансовой поддержке мобилизированных
Вблизи черных дыр обнаружили предшественников жизни
В ЛНР сообщили об отходе подразделений МЧС Украины из города Часов Яр
Задержание готовившего теракт в московском регионе агента СБУ показали на видео
Россиянке с медицинским образованием запретили покидать страну из-за мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.