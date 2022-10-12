Байден допустил Армагеддон из-за конфликта на Украине

Президент США Байден допустил Армагеддон из-за ошибок в конфликте на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что ошибки и просчеты в конфликте на Украине грозят Армагеддоном. Об этом он рассказал в интервью CNN.

«Он [президент России Владимир Путин] не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия. Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном», — допустил американский лидер.

В том же интервью Байден оценил вероятность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Он заявил, что не видит смысла в этих переговорах. При этом глава США выразил желание обсудить с коллегой судьбу американской баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в США.