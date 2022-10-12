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Байден оценил вероятность встречи с Путиным

Байден заявил о желании обсудить с президентом России Путиным проблему заключенных
Джо Байден и Владимир Путин

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден оценил вероятность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит телеканал CNN

Байден заявил об отсутствии смысла во встрече с Путиным. «Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», — подчеркнул американский лидер.

При этом глава США отметил, что хотел бы поговорить с коллегой о судьбе американской баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в США.

«Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: "я хочу поговорить о Грайнер", то это возможно, но я не могу такого представить», --отметил он.

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Марина Совина
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