Байден оценил вероятность встречи с Путиным

Байден заявил о желании обсудить с президентом России Путиным проблему заключенных

Президент США Джо Байден оценил вероятность встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит телеканал CNN

Байден заявил об отсутствии смысла во встрече с Путиным. «Он действует жестоко, я думаю, он совершает военные преступления. Поэтому я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент», — подчеркнул американский лидер.

При этом глава США отметил, что хотел бы поговорить с коллегой о судьбе американской баскетболистки Бритни Грайнер, осужденной в США.

«Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: "я хочу поговорить о Грайнер", то это возможно, но я не могу такого представить», --отметил он.