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18:00, 12 октября 2022Культура

Группа «Би-2» пообещала выпустить четыре альбома за полгода

Группа «Би-2» пообещала выпустить четыре альбома за полгода при помощи краудфандинга

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российская рок-группа «Би-2» пообещала выпустить четыре альбома за полгода. Об этом сообщает InterMedia.

«Последний год мы посвятили работе в студии, и ее результатом станут сразу четыре новых альбома "Би-2". В середине ноября выйдет новый альбом "Аллилуйя", а в конце года — сборник live-мэшапов, в каждой песне которого мы объединим наши электрические и оркестровые выступления», — рассказали музыканты.

Они отметили, что подробности двух других релизов пока держатся в секрете. Эти альбомы анонсируют в январе и марте 2023 года. Коллектив собирается записать новые работы на средства, собранные при помощи краудфандинга.

В августе группа «Би-2» анонсировала концертный тур по странам Средней Азии и Израилю. Участники рассказали, что начнут выступать 27 сентября и выйдут на сцены Ташкента, Астаны, Алма-Аты, Бишкека, Еревана и Тель-Авива. Группа подчеркнула, что список мест, в которых они дадут концерты в этом году, будет пополняться в ближайшее время.

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Марина Погосян
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