Группа «Би-2» анонсировала концертный тур по Средней Азии и Израилю

Группа «Би-2» анонсировала концертный тур по странам Средней Азии и Израилю

Группа «Би-2» анонсировала концертный тур по странам Средней Азии и Израилю. Об этом представители музыкального коллектива сообщили в своем Telegram-канале.

Участники «Би-2» поведали, что начнут выступать 27 сентября и выйдут на сцены таких городов, как Ташкент, Нур-Султан, Алматы, Бишкек, Ереван и Тель-Авив. Группа подчеркнула, что список мест, в которых они дадут концерты в этом году, будет пополняться в ближайшее время, а также подчеркнули, что представят зрителям свою новую программу.

«BEST OF — наша обновленная программа, объединяющая лучшие стадионные шоу "Би-2" последних лет. Вас ждут космическая сценография и мощный живой звук, электричество и акустика, наши главные хиты и новые песни из грядущего альбома!» — заявили в сообществе коллектива.

Ранее участники группы «Би-2» опровергли информацию о том, что они уехали из России из-за давления, вызванного их позицией по поводу спецоперации на Украине.

В начале августа экс-лидер «Тараканов» рассказал о долгах «Би-2» в несколько миллионов долларов.