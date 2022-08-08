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Группа «Би-2» опровергла информацию о переезде из России

«Би-2» опровергла информацию о переезде из России и заявила об отпуске участников группы

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Участники группы «Би-2» опровергли информацию о том, что они уехали из России из-за давления, вызванного их позицией по поводу спецоперации на Украине. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Музыканты отметили, что уже больше месяца находятся в ежегодном отпуске, а также подчеркнули, что с удивлением прочитали информацию о том, что они якобы тайно покинули страну.

«Идет пятая неделя нашего ежегодного летнего отпуска. С удивлением читаем вбросы, что мы "тайно и спешно покинули страну". Отдыхать предпочитаем кто как, но всегда — открыто и расслабленно», — сообщили участники музыкального коллектива.

До новости об отъезде коллектив внезапно отменил концерт в Омске. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что группа не захотела выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта пытались завесить его черным полотном.

Музыканты, в свою очередь, пояснили, что для каждого шоу выстраивают вокруг сцены черный «кабинет», который считают неотъемлемой частью сценографии. По их словам, администрация площадки начала разбирать их декорации, а затем заблокировала вход для зрителей и выставила дополнительную охрану.

24 июня стало известно, что участники петербургской группы Little Big уехали из России в США.

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Анастасия Астахова
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