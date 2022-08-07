Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Группа «Би-2» покинула Россию

TVCenter.RU: участники рок-группы «Би-2» уехали из России

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Участники рок-группы «Би-2» покинули Россию. Об отъезде музыкантов сообщает портал TVCenter.RU.

Портал не уточняет, кто именно из творческого коллектива уехал из страны. Последнее время группа испытывала проблемы с концертной деятельностью — семь концертов летнего тура по России пришлось перенести.

До этого коллектив внезапно отменил концерт в Омске. Первый замминистра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Иван Колесник заявил, что коллектив не захотел выступать на фоне баннера с надписью «Zа президента!», поэтому организаторы концерта попытались завесить его черным полотном.

Музыканты, в свою очередь, рассказали, что для каждого шоу выстраивают вокруг сцены черный «кабинет», который считают неотъемлемой частью сценографии. По их словам, администрация площадки начала разбирать их декорации, а затем заблокировала вход для зрителей и выставила дополнительную охрану.

В конце июля депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил у главы ФСБ Александра Бортникова запретить группе «Би-2» въезд в Россию. По его мнению, с начала спецоперации России на Украине участники «Би-2» «заняли активно антироссийскую позицию» и в данный момент «выступают против российской армии».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Израиль согласился на перемирие
В Германии испугались социальной катастрофы
КНР обвинила США в создании кризиса на Тайване для усиления военного присутствия
Вокалист Limp Bizkit женился в четвертый раз
Названы самые экологически чистые места для сбора грибов в Подмосковье
Посол Украины назвал основателя Pink Floyd «беспощадным»
Следователи начали проверку из-за ЧП с провалившимися в коллектор рабочими
Акинфеев стал обладателем уникального рекорда
Группа «Би-2» покинула Россию
Двое мужчин госпитализированы после драки в Химках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.