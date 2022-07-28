В Госдуме попросили запретить группе «Би-2» въезд в Россию

Депутат Госдумы попросил главу ФСБ запретить солистам группы «Би-2» въезд в Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов попросил запретить группе «Би-2» въезд в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующей просьбой депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» обратился к главе ФСБ Александру Бортникову.

Как сказано в письме Кузнецова, с начала спецоперации России на Украине участники «Би-2» «заняли активно антироссийскую позицию» и в данный момент «выступают против российской армии». В документа также указано, что солисты отстранили от работы несколько своих сотрудников за поддержку спецоперации, выпустили клип на песню с российско-украинским политическим подтекстом. Еще одним обоснованием для запрета въезда в Россию стало решение «Би-2» отменить свой концерт в Омске из-за наличия баннера с буквой Z. По словам депутата, участники группы неоднократно подчеркивали в своих интервью, что не являются гражданами РФ, однако продолжают давать концерты на территории России.

Ранее в Госдуме предложили запретить концерты Little Big в России. Спустя некоторое время музыканты отменили свой гастрольный тур в стране, запланированный до конца 2022 года.