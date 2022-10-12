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В Запорожье стали лучше ловить корректировщиков ВСУ

Глава Запорожья Балицкий заявил, что в регионе стали чаще ловить корректировщиков ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Запорожской области корректировщиков огня артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали ловить все чаще, заявил глава нового российского региона Евгений Балицкий в эфире «Россия 24».

По его словам, в основном это диверсионно-разведывательные группы, которые пытаются сеять хаос, взрывать линии электропередачи, передавать координаты объектов украинской артиллерии.

Но теперь, как замечает Балицкий, система обнаружения и ликвидации такой угрозы стала работать эффективнее.

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«Это мы видим по количеству выявленных случаев, по числу задержанных корректировщиков огня. Раньше они безнаказанно ходили и снимали на телефон военные объекты и объекты инфраструктуры. Сегодня работает система видеонаблюдения, работают службы. Система в этом отношении начинает работать гораздо эффективнее», — сообщил глава области.

Ранее Балицкий заявил, что группы украинских диверсантов пытаются пробраться на территорию Запорожской области, но российская армия пресекает эти действия противника.

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