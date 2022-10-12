Россиянин зарезал пасынка и закопал его тело во дворе

В Вологодской области 56-летний отчим зарезал пасынка и закопал его тело во дворе у дома

В Вологодской области 56-летнего россиянина задержали по подозрению в убийстве 40-летнего сына бывшей жены. Об этом в среду, 12 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

В конце сентября жительница города Белозерска сообщила правоохранителям об исчезновении ее сына, который проживал отдельно от нее. 11 октября тело пропавшего мужчины было найдено под землей во дворе дома, в котором долгое время жил бывший отчим погибшего. На теле были обнаружены колото-резаные раны.

Было возбуждено дело. По подозрению в убийстве был задержан экс-супруг матери убитого. По предварительным данным, он зарезал пасынка и закопал его тело на участке. Следствие будет ходатайствовать о помещении фигуранта в СИЗО.

В настоящий момент сотрудники СКР устанавливают обстоятельства и мотивы преступления.

5 августа сообщалось, что в Челябинске мужчина задушил 19-летнюю падчерицу и выбросил тело в мусорный бак.