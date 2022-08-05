Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Российские полицейские задержали задушившего падчерицу мужчину

В Челябинске мужчина задушил 19-летнюю падчерицу и выбросил тело в мусорный бак

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который убил 19-летнюю падчерицу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, в четверг, 4 августа, в Ленинском районе отчим поссорился с девушкой из-за того, что она проводит много времени с юношами, и задушил ее. Затем он завернул тело жертвы в одеяло и выбросил в мусорный бак. Утром погибшую нашли на пункте сортировки мусора в Курчатовском районе.

Россиянин полностью признал вину.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае возбудили дело после гибели 15-летней школьницы и нападения на ее мать.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Россию заподозрили в попытке обойти санкции с помощью Турции
Патриотические настроения захватили китайские социальные сети
Акинфеев рассказал о решении пойти на понижение зарплаты
Сомнолог поделилась способами избавиться от тревожных мыслей перед сном
Россияне массово устремились на любимый курорт богачей на Новый год
В США обнаружили утечку опасного газа
Путин не обсудил с Эрдоганом закупку Bayraktar у Турции
Моряк 16 часов ждал спасения в перевернутой яхте в ледяных водах Атлантики
Снаряд ВСУ попал в автобус в Донецке
Путин и Эрдоган подтвердили волю к развитию отношений между странами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.