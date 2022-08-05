Российские полицейские задержали задушившего падчерицу мужчину

В Челябинске мужчина задушил 19-летнюю падчерицу и выбросил тело в мусорный бак

В Челябинске полицейские задержали мужчину, который убил 19-летнюю падчерицу. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, в четверг, 4 августа, в Ленинском районе отчим поссорился с девушкой из-за того, что она проводит много времени с юношами, и задушил ее. Затем он завернул тело жертвы в одеяло и выбросил в мусорный бак. Утром погибшую нашли на пункте сортировки мусора в Курчатовском районе.

Россиянин полностью признал вину.

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