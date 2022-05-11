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Россиянин убил падчерицу, ранил ее мать и совершил суицид

Под Хабаровском 41-летний мужчина убил падчерицу, ранил ножом ее мать и совершил суицид.

Фото: Игорь Низов / Фотобанк Лори

В Хабаровском крае возбудили дело после гибели 15-летней школьницы и нападения на ее мать. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Дарья Немцева.

По версии следствия, 10 мая в поселке Ванино в квартире одного из домов 41-летний россиянин ударил ножом падчерицу, затем ранил жену, а после совершил суицид. Женщину медикам удалось спасти, а девочка скончалась на месте.

Сейчас следователи и криминалисты допрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области пьяный отчим убил 20-летнюю беременную падчерицу. На допросе мужчина признался, что зарезал девушку из-за того, что она настраивала против него мать.

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Елизавета Новикова
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