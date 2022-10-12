Байден оценил свои шансы снова выиграть у Трампа

Байден заявил о желании снова победить Трампа на выборах

Американский президент Джо Байден заявил, что сможет вновь победить экс-лидера страны Дональда Трампа на президентских выборах в случае их участия в кампании, как это уже удалось ему в 2020 году, передает CNN.

Он оценил свои шансы снова выиграть у Трампа. Политик выразил уверенность, что при желании вновь сможет опередить соперника. На вопрос о том, как относится к комментариям по поводу своего возраста, 79-летний Байден уточнил, что он справляется с функциями главы государства, и это самое главное. «Я полагаю, что могу делать свою работу», — добавил он.

Ранее Трамп заявил, что рейтинг американского лидера Джо Байдена в 37 процентов завышен, из-за его действий политическая и экономическая ситуация в стране ухудшается. По словам экс-президента, решение Байдена поднять налоги в стране равносильно убийству американской экономики. Он подчеркнул, что деятельность руководителя страны нельзя оценивать положительно.