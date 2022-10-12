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17:45, 12 октября 2022Мир

Байден счел ракетные удары по Украине жестокими и выходящими за рамки

Президент США Байден назвал российские ракетные удары по Украине жестокими
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Президент США Джо Байден в беседе с журналистами перед поездкой в штат Колорадо назвал российские ракетные удары по объектам на Украине «жестокими и выходящими за рамки». Его слова приводит ТАСС.

На вопрос одного из сотрудников СМИ о том, какой была реакция американского лидера после недавних ударов России по гражданской инфраструктуре на Украине, Байден ответил: «[Это] жестоко и выходит за рамки».

Ранее Байден заявил, что США осуждают массированные ракетные удары российских войск по городам Украины и инфраструктуре, подчеркнув, что это лишь укрепляет решимость Вашингтона поддерживать Киев, «сколько потребуется».

12 октября министр энергетики Украины Герман Галущенко оценил масштабы последствий российских ударов по украинским объектам энергетики. По его словам, обстрелами было уничтожено 30 процентов энергетической инфраструктуры страны.

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Варвара Кошечкина
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