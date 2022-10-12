Украинский министр оценил масштабы поражения энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Галущенко сообщил о поражении 30% энергетической инфраструктуры

Министр энергетики Украины Герман Галущенко прокомментировал ракетные удары России по территории страны. По его оценкам, масштабы поражения энергетической инфраструктуры составляют около трети от общего количества, сообщает CNN.

30 процентов энергетической инфраструктуры было уничтожено российскими ракетными ударами по территории Украины

Он подчеркнул, что Россия впервые с начала специальной военной операции решительно нацелилась на энергетическую инфраструктуру Украины. Такое решение, по его мнению, было принято в связи с тем, что украинский экспорт электроэнергии в Европу помогает европейским странам экономить на российском газе и угле. Галущенко также призвал страны Запада предоставить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) для защиты своей инфраструктуры.

Мы посылаем сообщение нашим партнерам: нам нужно защищать небо Герман Галущенко министр энергетики Украины

Российские ракетные удары

Ракетные удары в разных частях Украины были зафиксированы утром в понедельник, 10 октября. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей. В Минобороны России сообщили, что все назначенные объекты и цели для массированного ракетного удара по территории Украины поражены

Член-корреспондент Академии военных наук России, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, кандидат исторических наук Владимир Козин заявил, что главной стратегической целью массированного ракетного удара Вооруженных сил России по территории Украины является уничтожение военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса страны. По мнению военного эксперта, в задачи российской армии входило уничтожение центра военного управления и разведки и военно-промышленного комплекса, который создает и ремонтирует боевую технику, из-за которой каждый день гибнет гражданское население.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев назвал удар по украинской территории всеобъемлющим и рассказал, что атака нанесла колоссальный ущерб энергетической системе страны. Он добавил, что точных данных пока нет, однако, по имеющейся информации, повреждено не менее 8,22 гигаватта теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей, то есть около 30 процентов тепловой и 15 процентов всей генерации.

Из-за ракетных ударов в Киеве и области 11 октября пришлось ограничить потребление электроэнергии. Также принудительные ограничения были введены в Харьковской, Полтавской и Сумской областях.

Западная поддержка

Издание Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников сообщало, что массированный удар России по украинским территориям продемонстрировал нехватку средств противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Отмечалось, что Киев нуждается в большем количестве западных средств ПВО, поскольку имеющаяся у Украины техника в основном находится на линии соприкосновения.

Президент США Джо Байден, оценивая возможность применения Россией тактического ядерного оружия в ходе вооруженного конфликта на Украине, выразил мнение, что это вряд ли произойдет, поскольку российский лидер Владимир Путин не пойдет на такой шаг. Он также подчеркнул, что ошибки и просчеты в конфликте на Украине грозят миру Армагеддоном.

Он [президент России Владимир Путин] не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия. Ошибки совершаются, и возможен просчет. Никому не нужно быть уверенным в том, что может произойти и закончиться Армагеддоном Джо Байден президент США

При этом газете Washington Post стало известно о том, что Байден предупредил украинского коллегу Владимира Зеленского о трудностях в получении средств от Конгресса для Киева. Американский президент призвал Зеленского прекратить жаловаться на недостаток помощи со стороны США, поскольку таким образом он выставляет себя неблагодарным за те усилия, которые Вашингтон прилагает ради Киева, что в свою очередь осложняет процесс обсуждения с Конгрессом выделения Украине новой финансовой помощи.