Байден оценил возможность применения Россией ядерного оружия

Байден заявил, что не верит в возможность применения Путиным ядерного оружия на Украине

Президент США Джо Байден, оценивая в интервью CNN возможность применения Россией тактического ядерного оружия в ходе вооруженного конфликта на Украине, выразил мнение, что это вряд ли произойдет.

Американский президент заявил, что не думает, что российский лидер Владимир Путин пойдет на такой шаг. При этом он считает, что со стороны мирового лидера одной из крупнейших ядерных держав безответственно говорить о том, что он может это сделать. Байден отметил, что использование ядерного оружия в конфликте на Украине приведет к ужасному исходу.

Ранее руководитель Центра правительственной связи Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки, Джереми Флеминг признал отсутствие гарантий того, что странам Запада удастся быстро и своевременно обнаружить факт нанесения Россией ядерного удара.