Ракетные удары по территории Украины объяснили

Военный эксперт Козин назвал целью ударов по Украине уничтожение военной инфраструктуры

Стратегическая цель массированного ракетного удара Вооруженных сил России по территории Украины заключается в уничтожении военной инфраструктуры и военно-промышленного комплекса страны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член-корреспондент Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, кандидат исторических наук Владимир Козин.

По мнению военного эксперта, в задачи российской армии входило уничтожение центра военного управления и разведки и военно-промышленного комплекса, который создает и ремонтирует боевую технику, из-за которой каждый день гибнет гражданское население.

Мотивы

Ракетные обстрелы направлены на уничтожение того, «что ведет третью агрессию Украины», отметил он. Вначале это была агрессия против Донбасса, потом против двух областей на юге страны, кроме того, продолжаются обстрелы прилегающих областей России, уточнил Козин.

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«Это и использование противопехотных мин «Лепесток», которые запрещены международным правом, Оттавской конвенцией — около 50 человек получили ранения, один скончался. Это 35 обстрелов Запорожской АЭС украинскими Вооруженными силами с использованием трехсот снарядов реактивной системы залпового огня и дальнобойной ствольной артиллерии. Это солидное объяснение», — поделился эксперт.

По его словам, в данный момент стоит определить и другую стратегическую задачу — перекрыть любые каналы поставок вооружений на территорию Украины. «Надо подчеркивать при этом одну простую мысль: господа за океаном, в НАТО, в США и так далее, ваше оружие убивает не только наших российских военных, но и мирных граждан, при чем и тех, которые уже вошли в состав Российской Федерации», — высказался Козин.

Ракетные удары

Ракетные удары в разных частях Украины были зафиксированы утром в понедельник, 10 октября. Атакам подверглись объекты критической инфраструктуры на территории Киевской, Хмельницкой, Львовской, Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Житомирской и Запорожской областей.

В Минобороны России отчитались, что все назначенные объекты и цели для массированного ракетного удара Вооруженных сил России по территории Украины поражены. В ведомстве уточнили, что российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре Украины. Среди них были объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.

В Национальной полиции Украины сообщили о повреждении 29 объектов критической инфраструктуры, всего повреждения получили около 70 объектов по всей стране. Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении рассказал о раненых и погибших в результате обстрелов.

11 октября на всей территории Украины объявили воздушную тревогу в преддверии угроз ракетного удара со стороны России. Украинские СМИ сообщают о ракетных ударах в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях, а также трех городах — Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России нанесли серию новых ударов по критической инфраструктуре Украины. По словам представителя ведомства, генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Целями ударов стали пункты военного управления и объекты энергетической инфраструктуры.