Минобороны отчиталось о массированном ракетном ударе по Украине

Минобороны заявило о поражении всех объектов массированного ракетного удара по Украине

Все назначенные объекты и цели для массированного ракетного удара Вооруженных сил России по территории Украины поражены. Об этом в понедельник, 10 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что сегодня российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре Украины. Среди них были объекты систем военного управления, связи и энергетики страны.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

Россия в понедельник, 10 октября, нанесла ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове и Харьковской области. Очевидцы также сообщали о взрывах во Львове, Одесской, Ивано-Франковской, Сумской и Ровенской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по критической инфраструктуре во всей стране. На Западной Украине повреждены контактные сети, также массово фиксируются проблемы с доступом в интернет. Кроме этого, у многих жителей пропали свет и вода.

Позднее президент России Владимир Путин заявил о нанесении ударов по территории Украины высокоточным оружием, отметив, что атака была нанесена по объектам энергетики, военного управления и связи.