Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Боррель признал невыполнение некоторых обещаний НАТО перед России

Боррель признал, что НАТО не смогла выполнить некоторые из своих обещаний перед Россией

Фото: Pixabay

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель признал, что НАТО не смогла выполнить некоторые из своих обещаний перед Россией. Его слова приводит ТАСС.

Глава евродипломатии подчеркнул, что его не устраивают в качестве оправданий доводы о том, что происходящее на Украине связано с невыполнением этих обещаний.

«Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее», — заявил Боррель.

Он добавил, что у Евросоюза также существуют многочисленные обязательства, которые варьируются от финансовых и экономических до военных, и «так и должно оставаться».

По словам Борреля, неясно, сколько может продлиться единство Европейского союза в плане санкций. Однако, отметил дипломат, президент России Владимир Путин «также не верил, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».

Ранее лидеры стран Большой семерки (G7) заявили, что продолжат оказывать военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине и координировать усилия по выполнению военных поставок по запросам киевских властей. В организации считают, что такая помощь поможет не допустить поражения Украины в конфликте и оберегать ее суверенитет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
Британия признала отсутствие гарантий быстрого обнаружения ядерного удара России
Человечество впервые успешно отклонило астероид
Боррель признал невыполнение некоторых обещаний НАТО перед России
В США анонсировали начало выделения нового пакета помощи Украине
«Реал» ушел от поражения в матче Лиги чемпионов с «Шахтером»
В России призвали открыть больше банков
В США допустили использование средств России для восстановления Украины
Байден назвал Путина «рациональным игроком» и указал на его просчет на Украине
Белый дом высказался по вопросу возвращения ядерного оружия США в Южную Корею
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.