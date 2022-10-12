Боррель признал невыполнение некоторых обещаний НАТО перед России

Боррель признал, что НАТО не смогла выполнить некоторые из своих обещаний перед Россией

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель признал, что НАТО не смогла выполнить некоторые из своих обещаний перед Россией. Его слова приводит ТАСС.

Глава евродипломатии подчеркнул, что его не устраивают в качестве оправданий доводы о том, что происходящее на Украине связано с невыполнением этих обещаний.

«Это возможно. Это история. Ничто из этого не оправдывает происходящее», — заявил Боррель.

Он добавил, что у Евросоюза также существуют многочисленные обязательства, которые варьируются от финансовых и экономических до военных, и «так и должно оставаться».

По словам Борреля, неясно, сколько может продлиться единство Европейского союза в плане санкций. Однако, отметил дипломат, президент России Владимир Путин «также не верил, что Европа и США сохранят столь прочное трансатлантическое единство».

Ранее лидеры стран Большой семерки (G7) заявили, что продолжат оказывать военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украине и координировать усилия по выполнению военных поставок по запросам киевских властей. В организации считают, что такая помощь поможет не допустить поражения Украины в конфликте и оберегать ее суверенитет.

