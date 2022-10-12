В российском регионе заявили о плановом донаборе мобилизованных

Замвоенкома Бурятии Кибальник заявил о плановом донаборе мобилизованных

В Бурятии идет работа по плановому донабору мобилизованных. Об этом сообщил первый заместитель военкома республики Игорь Кибальник, говорится в Telegram-канале правительства российского региона.

«В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах, как это было две недели назад. Достаточно работы военкоматов», — сказал Кибальник.

По его словам, мобилизационные задания для регионов определяются по числу людей, состоящих на воинском учете. Военкомы Бурятии учли вопросы, которые негативно сказывались на работе, добавили в правительстве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в России нет никакой новой волны мобилизации.

До этого заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин объяснял, что в указе президента не предусмотрены никакие этапы мобилизации. Парламентарий подчеркивал, что частичная мобилизация — непрерывный процесс, который не делится на этапы; для каждого субъекта существует план, который местами уже выполнен.

Бурятия 30 сентября отчиталась о завершении мобилизационных мероприятий в регионе. Глава республики Алексей Цыденов уточнил, что военкоматы продолжают работать с добровольцами, также идет работа по дополнительному медицинскому осмотру.

