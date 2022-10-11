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В Госдуме разъяснили заявления регионов о начале «вторых» этапов мобилизации

Депутат Госдумы Швыткин сообщил, что никакие «вторые» этапы мобилизации не предусмотрены

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости

Заявления глав российских регионов о начале «вторых» этапов частичной мобилизации не имеют под собой оснований. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин, пишет «Парламентская газета».

«Никакие этапы мобилизации в соответствующем указе президента не предусмотрены. Соответственно, о том, что кто-то "выполнил первый этап" или "перешел ко второму этапу" говорить тоже не приходится», — заявил Швыткин.

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Он подчеркнул, что частичная мобилизация — непрерывный процесс, который не делится на этапы. Для каждого субъекта существует мобилизационный план, который уже выполнен некоторыми регионами.

11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион получил новое мобилизационное задание, к его выполнению уже приступили новые мобилизационные комиссии. Он не уточнил, какое конкретно задание получила область.

В Курской области также отчитались о завершении первого этапа мобилизации и подчеркнули, что регион приступил к выполнению второго этапа.

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Анастасия Шейкина
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