Онколог назвала способ отличить синдром раздраженного кишечника от рака

Онколог Уильямс: колоректальный рак сопровождается кровью в стуле и болью в животе

Колоректальный рак сопровождается кровью в стуле и болью в животе, рассказала онколог, хирург Зоуи Уильямс. В своей статье в издании The Sun она назвала способ отличить синдром раздраженного кишечника от рака прямой кишки.

Отвечая на вопрос одного из пациентов, Уильям успокоила его, заявив, что синдром раздраженного кишечника не повышает риск образования рака прямой кишки. Но язвенный колит и болезнь Крона могут спровоцировать его развитие, добавила она.

«Симптомы рака прямой кишки будут одинаковыми у людей с синдромом раздраженного кишечника и теми, у кого этой болезни нет», — пояснила онколог. Тремя основными симптомами колоректального рака являются кровь в стуле, частый и жидкий стул и боль в животе, добавила Уильямс.

К другим признакам колоректального рака, на которые следует обратить внимание, относятся запоры, потеря веса и усталость.

Людям с синдромом раздраженного кишечника стоит помнить, что отклонение от привычной нормы, — это тревожный сигнал. Если появляются новые симптомы или ощущается ухудшение здоровья, нужно сообщить об этом лечащему врачу, а он назначит обследование, посоветовала онколог.

Ранее Зоуи Уильямс рассказала о причинах искривления полового члена во время эрекции. Она пояснила, что искривление пениса возникает при болезни Пейрони.