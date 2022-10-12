Чехия запретила въезд россиянам c шенгеном

Глава МИД Чехии Липавский заявил о решении запретить въезд туристам из России с 25 октября

Власти Чехии с 25 октября запретят въезд на территорию страны россиянам с шенгенскими визами с целью туризма, спорта или культуры. Об этом в среду, 12 октября, сообщил министр иностранных дел республики Ян Липавский, передает ТАСС.

По его словам, с указанной даты Чехия перестанет пускать российских туристов c действующим шенгеном, вне зависимости от того, какая страна его выдала.

«С 25 октября мы [правительство] вводим меры в отношении граждан РФ, получивших кратковременные шенгенские визы с целью туризма, [участия в мероприятиях] культуры и спорта, — заявил глава МИД. — Им будет запрещен въезд в Чехию. Это касается прежде всего российских граждан, которые прибывают на [международный] аэропорт в Праге.

Ранее, 19 сентября, сообщалось, что Эстония, Литва, Латвия и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности также запретили въезд россиянам, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Уточняется, что ограничения не распространяются на дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз и работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.