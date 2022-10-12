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10:02, 13 октября 2022Из жизни

Крокодил утащил в воду и растерзал 17-летнюю девушку на глазах у сестры

Odisha Bytes News: в Индии крокодил напал на 17-летнюю девушку и растерзал ее

Фото: Daniel Pelaez Duque / Unsplash

В индийском штате Одиша крокодил напал на 17-летнюю Шилу Далей и растерзал ее. Об этом сообщает Odisha Bytes News.

Девушка стала жертвой хищника, когда пасла стадо коз возле ручья с сестрой Сумитрой. По словам последней, несколько коз зашли в воду, и Шила поспешила вернуть их на сушу. В этот момент внезапно появился крокодил, который вцепился в девушку и утащил ее в воду на глазах у сестры.

Смерть Шилы была подтверждена 9 октября, когда сотрудники пожарной службы вытащили ее изувеченное тело из воды. Семье погибшей девушки будет выплачено 400 тысяч рупий (313 тысяч рублей) в соответствии с правительственной системой компенсации за смерть от нападения охраняемых диких животных.

Ранее сообщалось, что 43-летний Уиндерс Сианене из Зимбабве пережил нападение крокодила и лишился ноги и руки. Нападение произошло после того, как мужчина перебрался на остров посреди реки, чтобы наловить рыбы.

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Алиса Удовик
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