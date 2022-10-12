Минфин предсказал снижение добычи нефти в России из-за эмбарго ЕС

В Минфине предсказали снижение добычи нефти в 2023 году на 5% из-за эмбарго ЕС

Замминистра финансов Алексей Сазанов предсказал временное снижение добычи нефти в России из-за эмбарго Евросоюза на ее покупку. По его словам, в 2023 году спад составит 5 процентов. Его цитирует РИА Новости.

«Понятно, что сейчас в условиях эмбарго есть некие проблемы с логистикой. Сейчас они, как я сказал, решаются. Но в моменте определенное снижение добычи все равно будет. Оно имеет место уже быть. В небольших объемах в 5 процентов в следующем году», — пояснил Сазанов в ходе выступления на Российской энергетической неделе (РЭН).

В связи с этим говорить о расширении практики налога на дополнительный доход (НДД) в таких условиях преждевременно, так как нельзя допустить снижения доходной базы бюджета, добавил он.

На том же мероприятии первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин заявил, что в будущем Россия сможет даже наращивать добычу нефти, ведомство не видит для этого никаких технологических препятствий. На РЭН глава Минэнерго Николай Шульгинов также прокомментировал ситуацию с добычей другого ключевого сырья — угля. По его словам, к концу года Россия сократит его добычу на 1 процент.

Ранее гендиректор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров заявил, что главным риском для российских отраслей по добыче угля, нефти и газа является не технологическая составляющая, которая пострадает из-за дефицита технологий, а транспортная. По его словам, в добыче угля действительно есть дефицит оборудования и риски не создать аналоги в срок, но проблема с вывозом топлива на экспорт стоит куда более остро. Без ее решения все развитие угольной промышленности останавливается.