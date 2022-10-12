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21:33, 12 октября 2022Экономика

Венгрия пообещала не поддерживать дополнительные санкции Евросоюза против России

Сийярто: Венгрия не поддержит дополнительные санкции ЕС против России в сфере энергетики
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Венгрия не поддержит дополнительные санкции Евросоюза против России в сфере энергетики. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто, передает ТАСС.

После встречи в Москве с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером он пообещал, что со стороны Будапешта ограничений на использование природного газа не будет. Министр также отметил, что «Газпром» является надежным поставщиком газа в Венгрию.

Ранее Сийярто указал, что Венгрия не поддержит введение потолка цен на газ в Евросоюзе. «Мы сохраняем нашу позицию, заключающуюся в том, что введение искусственного ограничения цены на [российский] газ является вредным, опасным и ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии. Поэтому мы не поддерживаем его ни в коем случае», — заявил министр.

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Марина Совина
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