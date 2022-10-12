Венгрия выступила против введения потолка цен на российский газ

Глава МИД Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит введение в ЕС потолка цен на газ

Венгрия не поддержит введение потолка цен на газ в Евросоюзе (ЕС) из-за того, что эта мера может нанести вред энергобезопасности страны. Против инициативы выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто после заседания глав энергетических ведомств стран ЕС в Праге, сообщает ТАСС.

«Мы сохраняем нашу позицию, заключающуюся в том, что введение искусственного ограничения цены на [российский] газ является вредным, опасным и ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии. Поэтому мы не поддерживаем его ни в коем случае», — заявил министр.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ввели потолок цен на них.

29 сентября Еврокомиссия под давлением стран ЕС предложила установить потолок цен на российское топливо, чтобы «гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой».