Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ

DPA: ЕК предложила установить потолок цен на российский газ

Еврокомиссия (ЕК) под давлением многих стран ЕС предложила установить потолок цен на российское топливо, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

ЕК считает, что Евросоюз должен быть готов ввести меры по ограничению цен на газ. «Главная цель ЕС — гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой», — сказано в документе. Другим вариантом, как пишет издание, является ограничение цены на топливо при производстве электроэнергии, чтобы также снизить ее стоимость. Подобное уже ввели Испания и Португалия.

7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ведомство предложит странам ЕС пять мер по нормализации ситуации на рынке электроэнергии, среди них — введение потолка цен на российский газ.

Также Европейские страны планируют в течение нескольких недель заключить соглашение, которое бы установило потолок цен на российскую нефть, после объявления в России частичной мобилизации.