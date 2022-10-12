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17:10, 12 октября 2022Бывший СССР

Евросоюз направит миссию к границе Армении и Азербайджана

Глава МИД Армении Мирзоян заявил, что Евросоюз направит миссию на границу с Азербайджаном

Фото: AP

Европейский союз решил направить миссию на границу Армении и Азербайджана, заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, передает «Интерфакс». По его словам, цель миссии — «узнать факты».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель встретились в Праге, рассказал Мирзоян.

«Там была достигнута готовность о том, что миссия Евросоюза посетит Армению, чтобы узнать факты, потом у них, наверное, будет доклад», — сообщил глава армянской дипломатии.

Ранее Ереван предложил Баку открыть все региональные коммуникации. «Азербайджан снова не ответил положительно. Повторяю, Армения готова к разблокированию всех региональных коммуникаций при полном уважении нашего суверенитета и законодательства», — заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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Василий Мека
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