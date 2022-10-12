Названы лояльно выдающие россиянам шенген страны

Визовый эксперт Певзнер: Венгрия и Греция более-менее лояльно выдают шенген россиянам

Венгрия и Греция сегодня более-менее лояльно выдают шенген россиянам. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер. Он также рассказал о том, как туристам можно вылететь в Европу.

Выдача виз россиянам

Стало известно, что власти Болгарии ужесточили правила получения туристических мультивиз для российских туристов. Об изменении процесса выдачи виз сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, с 6 октября 2022 года консульства популярной курортной страны Европы в Москве и Санкт-Петербурге изменили условия оформления мультивиз. Теперь для того, чтобы их получить, россияне должны иметь в действующем или закончившемся загранпаспорте ранее выданную болгарскую визу либо шенген.

Многие страны ужесточили правила для подачи на визу россиянам Юрий Певзнер основатель визового центра «ЭкспертВиз»

«Кроме того, что был отменен упрощенный визовый режим, посольства стали более строго подходить к рассмотрению документов. Я бы сказал, что в значительное большинство стран сейчас достаточно сложно сделать визы», — сообщил Певзнер.

При этом визовый эксперт отметил, что Венгрия и Греция, входящие в Шенгенскую зону, практически беспроблемно выдают визы россиянам.

Традиционно Венгрия и Греция более-менее лояльно выдают визы россиянам Юрий Певзнер основатель визового центра «ЭкспертВиз»

«Скажем так, при обращении в посольства этих стран требуется наиболее короткий промежуток времени для того, чтобы записаться на подачу документов на визу. Другие страны сейчас тоже в принципе дают визы россиянам, но возможности записаться меньше. В частности, Франция, времени на запись практически нет», — рассказал он.

Певзнер уточнил, что прибалтийские страны, Бельгия, Дания, Нидерланды, Польша, Словакия и Чехия прекратили выдачу туристических виз для россиян. 30 сентября власти Финляндии закрыли границу с Россией.

Путешествие в Европу сегодня

Также визовый эксперт поделился, что сегодня вылететь в Европу через третьи страны экономно уже не получится.

Любой полет сегодня — это уже не экономный способ путешествия Юрий Певзнер основатель визового центра «ЭкспертВиз»

«Цены на авиабилеты меняются постоянно. Актуальными вариантами полета в Европу остаются пути через Турцию, ОАЭ и, в принципе, любое государство, с которым у нас есть авиасообщение. Практически из всех стран можно вылететь в Европу. Нужно мониторить ситуацию в режиме реального времени. Цены на билеты постоянно меняются. Кстати говоря, иногда взять билеты в туре, то есть с отелем, например, в Турцию, дешевле, чем взять просто отдельно билеты», — заключил Певзнер.

Ранее в октябре премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал лидеров Евросоюза обсудить полную отмену всех туристических виз для россиян. По словам главы правительства, все остальные страны ЕС должны последовать примеру Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии и Польши и полностью запретить въезд гражданам России с туристическими визами.