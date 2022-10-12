Фермерша пришла на работу в коротком топе в жару и едва не лишилась работы

Фермерша из США едва не лишилась работы из-за короткого топа в жару

Анонимная фермерша из США получила выговор от начальства за «откровенный» наряд во время работы в поле в жаркую погоду. Об этом она рассказала на портале Reddit.

Пользовательница Reddit поделилась фотографией, на которой запечатлена в желтом рабочем комбинезоне до колен и темно-сером коротком топе, между костюмом и майкой видна открытая линия талии. По словам героини публикации, этот наряд оказался нарушением правил рабочего дресс-кода, из-за чего она едва не лишилась работы.

Женщина заявила, что всегда была категоричной во взглядах на одежду и выступала против профессиональной формы. «Дресс-код определяет сексистское отношение к женщинам, и я пришла в ярость из-за произошедшего», — пожаловалась она.

Читатели тоже выразили возмущение и поддержали пользовательницу в комментариях: «Мне жаль, что вы столкнулись с несправедливостью и глупостью», «Я уверен, что большинство работающих мужчин полностью снимают рубашки, когда им становится слишком жарко. Если это так, сообщите о каждом из них», «Какая нелепость».

В августе учительницу из Нью-Джерси пристыдили в сети за вызывающие наряды на работе. По информации The Sun, родители школьников, посещающих уроки педагога, жестко раскритиковали ее мини-платье с глубоким декольте.