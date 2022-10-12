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19:13, 12 октября 2022Ценности

Cтилиcты назвали самые модные мужские куртки на осень 2022 года

Стилисты Gloria Jeans назвали бомберы и дутые парки самыми модными для мужчин на осень

Фото: Ashu Dadwal / Unsplash

Стилисты российского бренда одежды, обуви и аксессуаров Gloria Jeans назвали самую модную верхнюю одежду для мужчин на осень 2022 года. Комментарий экспертов приводит «Газета.Ru».

Так, в текущем сезоне актуальны бомберы из матовой экокожи, которые могут быть снабжены утепленной подкладкой или съемной нейлоновой вставкой с капюшоном. Данная модель удачно сочетается с фланелевыми рубашками, футболками и джинсами различных фасонов, отметили специалисты.

Кроме того, в числе трендов оказались дутые парки прямого кроя, а также пуховики из нейлона. При этом собеседники издания посоветовали отдавать предпочтение не только курткам черного цвета, но и указанным предметам гардероба оттенка хаки или графита.

Ранее в октябре модные редакторы назвали самые модные модели курток на осень. Так, одной из главных моделей нынешнего сезона является бомбер. Кроме того, эксперты советуют обратить внимание на стеганые куртки.

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Алина Гостева
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