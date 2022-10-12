Машинисты загоревшегося на Крымскому мосту поезда рассказали о моменте взрыва

Бригада ехавшего по Крымском мосту поезда описала взрыв словами «тепловоз аж подпрыгнул»

Бригада машинистов поезда, ехавшего по Крымском мосту 8 октября во время взрыва, описала первые моменты после случившегося. Слова железнодорожников приводятся в Telegram-канале «ФГУП "КЖД" — Крымская железная дорога».

Машинисты рассказали, что почувствовали взрыв, когда подъезжали к аркам моста — около 6 часов утра.

«Когда подъезжали к аркам Крымского моста, услышали хлопок со взрывом, сначала толком не поняли, что произошло — наш тепловоз аж "подпрыгнул", свет на мосту тут же погас», — рассказал машинист Юрий Квашнин. После этого находившиеся в хвосте цистерны с топливом загорелись.

При этом, по словам Квашнина, благодаря его помощнику Виктору Прошину часть состава удалось спасти от огня. «Каждый раз я подходил настолько близко [к горящим вагонам], насколько мог, закрепил часть поезда, оставшуюся забрали. Нам понадобилось на это 10 минут», — рассказал помощник машиниста.

Взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября. Взорвавшаяся фура разрушила несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько считаются пропавшими без вести.

12 октября ФСБ России доложила, что организатором теракта на Крымском мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Из 12 соучастников задержаны восемь человек.