Трое неизвестных похитили 17 миллионов рублей у российского криптовалютчика

В Петербурге трое неизвестных избили криптовалютчика и забрали у него 17 миллионов рублей

В Петербурге трое неизвестных похитили криптовалютчика и забрали у него более 17 миллионов рублей. Об этом в среду, 12 октября, пишет «МК-Петербург» со ссылкой на источник.

Подельники насильно посадили мужчину в автомобиль Hyundai на улице Ольги Форш. После этого они избили потерпевшего и забрали у него телефон, ключи от квартиры, беспроводные наушники и 47 тысяч рублей.

Позже мужчину отпустили. Когда он вернулся к себе в квартиру в Учебном переулке, то понял, что злоумышленники побывали у него дома и забрали наличку и банковские карты из ящика стола. Сумма похищенного составила 17,2 миллиона рублей.

Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее сообщалось, что у 24-летнего жителя Томска похитили биткоины на сумму 369 миллионов рублей.