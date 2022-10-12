В российском регионе загоревшаяся фура подожгла поезд и попала на видео

Во Владивостоке загорелась фура и подожгла грузовой поезд

На улице Фадеева во Владивостоке загорелась фура и подожгла стоявший рядом грузовой поезд. Момент происшествия в российском регионе попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал dpskontrol_125rus.

На кадрах видно, что автомобиль практически полностью объят огнем. К грузовику бегут люди с огнетушителями в руках, но начать тушение уже не решаются. Водитель машины успел выбежать из нее.

Как сообщается на сайте МЧС по Приморскому краю, возгорание произошло днем 12 октября. В результате пожара фура была полностью уничтожена. Кроме того, огонь повредил вагон грузового поезда. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Причина инцидента устанавливается.

Ранее на Президентской дороге в Севастополе фура протаранила девять машин и загорелась. На кадрах с моментом аварии видно, как грузовик на большой скорости сталкивается с несколькими легковыми машинами. Из-за разлива топлива начался пожар, однако его сразу потушили.