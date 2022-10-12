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Девушка решила избавиться от морщин под глазами и едва не ослепла

TikTok-блогерша Симран рассказала, что врач повредил ей нерв при введении филлера

Кадр: @skdhesi0 / TikTok

Блогерша Симранс никнеймом @skdhesi0 решила избавиться от морщин с помощью инъекций гелеобразного вещества у косметолога и едва не ослепла. Свою историю она рассказала в TikTok.

На кадрах видно, что в глазу девушки лопнул сосуд, а под ним образовалась гематома. По словам героини материала, при введении замедляющего процессы старения филлера в зону слезной борозды врач повредил нерв. «С тех пор прошел почти месяц, а мое зрение до сих пор не восстановилось!» — посетовала блогерша.

Симран призналась, что полученная травма вызывает у нее диплопию и боль в зубах. «Подумайте о рисках, прежде чем делать что-то со своим лицом. Любые инъекции в область вокруг глаз могут привести к потере зрения», — добавила она.

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За сутки ролик набрал более ста тысяч просмотров и вызвал удивление у зрителей. В комментариях они выразили сочувствие тиктокерше. «Это ужасно! Надеюсь на ваше скорейшее выздоровление», «Вот почему я никогда не прикасаюсь к области возле лица и носа. Риски слишком велики, особенно если дело касается глаз», «Я слышала много негативных отзывов о филлерах для слезной борозды… К счастью, у тебя восстанавливается зрение, и надеюсь, что сейчас все хорошо», — написали они.

В сентябре британка Меган Фрэнсис покрасила брови у косметолога и тоже едва не лишилась зрения. Через три дня после процедуры у девушки началась аллергическая реакция, и ее лицо распухло настолько, что она потеряла способность видеть.

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Карина Черных
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