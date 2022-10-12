Путин назвал целью диверсии на «Северных потоках» разрыв связей России с ЕС

Президент Путин назвал целью диверсии на «Северных потоках» разрыв связей России с ЕС

Президент России Владимир Путин назвал целью диверсии на «Северных потоках» разрыв связей Москвы с Европейским Союзом (ЕС). Его слова приводит ТАСС.

«Нет сомнения, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента», — констатировал Путин.

Глава государства отметил, что подрыв российских газопроводов призван в конечном счете ослабить Европу.

«Логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешевой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать все это по гораздо более высоким ценам», — подчеркнул он.

26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу, «Северном потоке» и незапущенном «Северном потоке-2», произошли взрывы, которые привели к масштабным утечкам газа.