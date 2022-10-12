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19:56, 12 октября 2022Силовые структуры

Россиянин взорвал шумовую гранату и пришел с пистолетом в офис к брату

В Оренбурге 60-летний мужчина взорвал шумовую гранату и пришел с пистолетом в офис к брату

Фото: УМВД России по Оренбургской области

В Оренбурге сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы (ППС) и Росгвардии задержали 60-летнего мужчину за угрозы убийством рабочим и родному брату. Об этом в среду, 12 октября, «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Оренбургской области.

По данным ведомства, 28 сентября этого года на улице Монтажников мужчина бросил шумовую страйкбольную гранату рядом с местом, где двое рабочих устанавливали газовое оборудование. После этого он поднялся в офис к 55-летнему брату и стал угрожать ему пистолетом.

После задержания выяснилось, что причиной преступлений стал давний конфликт с братом — мужчины ранее были совладельцами бизнеса. В отношении нарушителя возбудили два дела и отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до двух лет колонии.

6 октября сообщалось, что в Астрахани россиянину дали 6,5 года за изнасилование подруги девушки после угроз убийством.

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Елизавета Новикова
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