США захотели расширить военное присутствие в Греции

США обсудили с Грецией расширение американского военного присутствия в республике

В Пентагоне сообщили, что Вашингтон хочет расширить американское военное присутствие в Греции. Отмечается, что данный вопрос поднимался в ходе разговора помощника замминистра обороны США по политическим делам Саши Бейкер с ее греческим коллегой Никосом Хардалиасом, передает ТАСС.

Бейкер провела с Хардалиасом встречу в Вашингтоне, в ходе которой они обсудили возможности увеличить военный контингент США в бухте Суда, а также в других местах в республике. Американское военное ведомство пояснило, что таким образом США хотят усилить поддержку НАТО, в частности в Восточном Средиземноморье, на Балканах, в Черном море и на южном фланге альянса.

Ранее верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель признал, что НАТО не смогла выполнить некоторые из своих обещаний перед Россией. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что его не устраивают в качестве оправданий доводы, что происходящее на Украине связано с невыполнением этих обещаний.