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Илон Маск представил духи с запахом жженых волос

Миллиардер Илон Маск представил авторские духи Burnt Hair с запахом жженых волос

Фото: The Boring Company

Американский миллиардер Илон Маск представил авторский парфюм Burnt Hair («Жженые волосы») под собственным брендом The Boring Company. Об этом он сообщил на странице в Twitter.

Известно, что красный флакон духов с запахом жженых волос доступен к покупке на сайте марки за 100 долларов (6417 рублей). По словам создателя продукта, на данный момент продано уже 10 тысяч единиц указанного товара.

«С таким именем как у меня попадание в парфюмерный бизнес было неизбежным. Почему я вообще так долго сопротивлялся?» — написал основатель компаний Tesla и SpaceX на странице в соцсети.

Ранее в августе Маск раскрыл секрет своего похудения. Предприниматель признался, что поддерживает себя в форме с помощью интервального голодания. «По совету хорошего друга я периодически голодаю и чувствую себя более здоровым», — рассказал он.

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Майя Пономаренко
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