Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS

Глава Минобороны Украины Резников сообщил о получении еще четырех установок РСЗО HIMARS

Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter сообщил о получении Киевом еще четырех установок американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Он назвал это отличной новостью в преддверии встречи на авиабазе Рамштайн в Германии, куда он отправляется завтра, и поблагодарил президента США Джо Байдена и главу Пентагона Ллойда Остина.

В начале октября президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Глава Белого дома уточнил, что Вашингтон выделит Киеву 625 миллионов долларов на цели обеспечения безопасности.

В новый пакет войдут дополнительные вооружения, в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, артиллерийские системы, боеприпасы, бронетехника.

