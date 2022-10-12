В российском регионе школам и колледжам рекомендовали отключиться от WhatsApp

Нижегородское Минобразования рекомендовало школам и колледжам отключиться от WhatsApp

Минобразования Нижегородской области рекомендовало школам и колледжам отключиться от интернет-сервисов Viber, WhatsApp и Twitter. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство.

В ведомстве уточнили, что это сделано из соображений безопасности. Отключения от мессенджеров в российском регионе не затронут учащихся.

Письмо с рекомендациями уже разослали руководителям управлений образования муниципалитетов области. «Основанием для направления письма стали рекомендации, принятые координационным советом по защите информации при полномочном представителе президента РФ в ПФО, по исключению использования на рабочих местах иностранных интернет-сервисов в связи с возрастающими угрозами информационной безопасности», — заявили в пресс-службе ведомства.

В нижегородском министерстве не стали обозначать точный срок исполнения рекомендаций.

Издание Baza, в свою очередь, сообщило, что отключиться от иностранных интернет-сервисов по соображениям безопасности попросили также нижегородские университеты. К записи в Telegram прикреплена копия разосланного письма с рекомендациями.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов допустил возможность перевода школ в регионе на удаленное обучение ради безопасности детей.