Власти Крыма задумались о переводе школ на удаленку ради безопасности детей

Глава Крыма Аксенов заявил о возможности перевода школ на удаленку ради безопасности

Власти Крыма задумались о переводе учеников ряда школ полуострова на удаленное обучение. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам Черноморского района республики. Трансляция ведется на его странице во «ВКонтакте».

По словам Аксенова, эта мера, в случае принятия соответствующего решения, будет временной.

«По детям — возможно, завтра (13 октября — прим. «Ленты.ру») примем решение о переводе на дистанционное [обучение], но забегать вперед не будем», — заявил глава Крыма. Перевод на дистант Аксенов связал с участившимися случаями звонков о минировании учебных заведений. Он добавил, что власти региона сделают все, чтобы обеспечить безопасность учеников.

Ранее анонимные сообщения с угрозами взрыва поступили в 20 школ, 20 детских садов и четыре больницы в Керчи, была проведена эвакуация людей.